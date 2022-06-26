Польська залізниця з 1 липня скасовує безоплатний проїзд для громадян України

Чинні правила видачі безкоштовних квитків для біженців з України діятимуть до четверга, 30 червня.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на сайт польського залізничного оператора PKP Intercity.

З п’ятниці, 1 липня, ці поїздки відбуватимуться за загальними правилами, включеними до регламенту PKP Intercity.

У компанії нагадують, що безкоштовний проїзд для громадян України у 2-му класі поїздів економ категорій TLK та IC були запроваджені 26 лютого цього року. PKP Intercity був першим залізничним перевізником, який надав таку можливість. До останніх днів червня послугами PKP Intercity скористалися понад 2,3 мільйона громадян України.

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З 1 по 30 червня громадяни України можуть безкоштовно подорожувати лише з та до міст, розташованих на нашому східному кордоні, а саме: Хелм, Дорогуськ, Люблін, Грубешув, Перемишль, Загуж, Ярослав та Жешув.

"Останні місяці підтвердили важливість PKP Intercity як національного пасажирського перевізника. У найкоротші терміни було забезпечено рухомий склад, і сотні працівників були залучені для прийому першої хвилі біженців. Цей час довів, що залізниця - це засіб пересування, на який можна покластися - як щодня, так і в кризових ситуаціях. Варто зазначити, що незважаючи на велику відданість допомозі біженцям з України, PKP Intercity в той же час виконувала свої першочергові завдання, тобто щоденне перевезення тисяч поляків. Цьогорічний травень став рекордним місяцем за всю історію компанії. За п’ять місяців цього року послугами міжміського перевізника скористалися понад 20 мільйонів людей. Минулої неділі, 19 червня, було перевезено найбільшу кількість пасажирів за понад 20-річну історію PKP Intercity. Триває інтенсивна підготовка до літнього сезону", - йдеться у повідомленні.