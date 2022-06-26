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ЗСУ нанесли значних втрат окупантам на Бахмутському напрямі, - Генштаб

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ЗСУ нанесли значних втрат окупантам на Бахмутському напрямі, - Генштаб
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо ситуації на бахмутському напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У вечірньому зведенні зазначається: "На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли наших позицій із мінометів, ствольної та реактивної артилерії поблизу Миколаївки, Берестового, Покровського, Кодеми і Нью-Йорка.

Українські воїни завдали ворогу значних втрат в районі населеного пункту Павлівка. Після невдалого штурму окупанти відійшли".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генштаб ЗСУ оприлюднив офіційну інформацію щодо російського вторгнення станом на 18:00 26 червня

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Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
  • Olena Lynch
    Молодці наші хлопці. Давайте їм прочухана.
  • Trevo Trow
    Народжується нова, справжня еліта. Якщо обирати у владу більше бойових офіцерів, то на їхньому тлі вся ця бене-ахметівська продажна мразота швидко зблідне, *******, вщухне і зникне у хащах.
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