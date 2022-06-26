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Країни G7 візьмуть зобов'язання безстроково підтримувати Україну, - Bloomberg

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Країни G7 візьмуть зобов'язання безстроково підтримувати Україну, - Bloomberg
Лідери "Великої сімки" хочуть узяти на себе зобов'язання надавати безстрокову підтримку Україні для захисту від російського вторгнення. Раніше деякі країни натякали, що радше хотіли б припинення вогню через переговори.

Як інформує Цензор.НЕТ, про зобов'язання G7 ідеться у тексті проєкту заяви з їхнього саміту в Німеччині 26 червня, пише Bloomberg.

"Ми продовжуватимемо надавати фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно", - наголошується у тексті проєкту заяви.

Як зазначає Bloomberg, це формулювання зокрема важливе тим, що деякі члени альянсу стурбовані затягуванням війни, а деякі, як-от Німеччина та Франція, натякнули, що вони можуть бути більш відкритими до ідеї припинення вогню через переговори.

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Згідно з документом, лідери "Великої сімки" також зважують можливість використати доходи від тарифів для підтримки України.

Лідери також обговорювали, як координувати дії щодо боротьби з інфляцією та підтримувати тиск на росію. Окрім того, велися переговори стосовно розв'язання проблеми зміни клімату і щодо інфраструктури та інвестицій.

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Топ коментарі

  • metal35
    Спасибо!
  • Olena Lynch
    Це дуже добра новина. Дякувати треба Борису Джонсону , вiн Локомотив допомоги Україні і для того, щоб змінити думку Шольца та Макрона про переговори з росією, досить було звозити їх у БУЧУ, і все стало на свої місця. І Україні дуже пощастило, що стара відьма Меркель уже не канцлер, вона б Україні крім своєї великої стурбованості нічого не дала б.
  • Ан Мур
    Оцю "фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні" потрібно конкретизувати: скільки, хто, коли і навіть хто з них буде переконувати своїх країн-сусідів (і кого конкретно) голосувати в ООН, в ОБСЄ (окремо в ЄС, ПАРЄ) так, як потрібно Україні.
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