Країни G7 візьмуть зобов'язання безстроково підтримувати Україну, - Bloomberg
Як інформує Цензор.НЕТ, про зобов'язання G7 ідеться у тексті проєкту заяви з їхнього саміту в Німеччині 26 червня, пише Bloomberg.
"Ми продовжуватимемо надавати фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно", - наголошується у тексті проєкту заяви.
Як зазначає Bloomberg, це формулювання зокрема важливе тим, що деякі члени альянсу стурбовані затягуванням війни, а деякі, як-от Німеччина та Франція, натякнули, що вони можуть бути більш відкритими до ідеї припинення вогню через переговори.
Згідно з документом, лідери "Великої сімки" також зважують можливість використати доходи від тарифів для підтримки України.
Лідери також обговорювали, як координувати дії щодо боротьби з інфляцією та підтримувати тиск на росію. Окрім того, велися переговори стосовно розв'язання проблеми зміни клімату і щодо інфраструктури та інвестицій.