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Український воїн Семен Обломей (Сем). Останнє інтерв'ю. ВIДЕО

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Опубліковане останнє інтерв'ю українського воїна Семена Обломея, який захищав Рубіжне та Сєверодонецьк та загинув 21 червня 2022 року від авіаудару російських окупантів .

Інтерв'ю опубліковане на ютуб-каналі головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова. 

"Сем. Великий українець, який любив дерева і вчився на арбориста, а став справжнім заступником командира роти, що виконував найважчі завдання у Рубіжному та Северодонецьку. Я би дуже хотів, щоб у Київському ботанічному саду, де працював Сем, з’явилась алея його імені, щоб там будо посаджено дерево гінгко, яке він найбільше любив", - відзначається у повідомленні. 

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Кожен герой полеглий за волю України повинен назавжди залишитись в пам'яті української незламної нації...
  • igor mandiur
    Буть ти прокляте, *****! Навіки!
  • 18c49ed2
    Там вся страна - коллективное *****. Они все, поддерживающие эту войну, должны быть прокляты до 7 колена. Чтобы и они и их потомки горели в аду во веки веков.
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