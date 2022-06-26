Український воїн Семен Обломей (Сем). Останнє інтерв'ю. ВIДЕО

Опубліковане останнє інтерв'ю українського воїна Семена Обломея, який захищав Рубіжне та Сєверодонецьк та загинув 21 червня 2022 року від авіаудару російських окупантів .

Інтерв'ю опубліковане на ютуб-каналі головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова.

"Сем. Великий українець, який любив дерева і вчився на арбориста, а став справжнім заступником командира роти, що виконував найважчі завдання у Рубіжному та Северодонецьку. Я би дуже хотів, щоб у Київському ботанічному саду, де працював Сем, з’явилась алея його імені, щоб там будо посаджено дерево гінгко, яке він найбільше любив", - відзначається у повідомленні.

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