Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Українські воїни успішно відбили ворожі штурми на Слов'янському напрямі, - Генштаб

7 78516
Українські воїни успішно відбили ворожі штурми на Слов'янському напрямі, - Генштаб
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо ситуації на Донецькому та Слов'янському напрямках.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "На Слов’янському напрямку обстрілювали райони населених пунктів Нова Дмитрівка, Дібрівне, Вірнопілля, Велика Комишуваха, Долина та Рідне. Наші воїни успішно відбили ворожі штурми в районах Долини, Курульки та Мазанівки.

На Донецькому напрямку противник, за підтримки артилерії, намагається блокувати місто Лисичанськ з південного напрямку. Обстріляв цивільну та військову інфраструктуру в районах Лисичанська, Верхньокам’янки та Лоскутівки. Завдав авіаудару неподалік Вовчоярівки. Для підтримки наступальних дій ворог посилив угруповання артилерії". 

Також читайте: ЗСУ нанесли значних втрат окупантам на Бахмутському напрямі, - Генштаб

Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Ось воно. Єврокомісія продовжує спроби «сохраніть ліцо *****» а крихітна Литва готова бити їй по зубах з розмаху.
  • Paul Foxen
    тут breakign news
  • U A 03b737e8
    Слов'янську триматися, тут починалась війна, звідси почнеться контрнаступ
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини