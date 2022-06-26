Українські воїни успішно відбили ворожі штурми на Слов'янському напрямі, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо ситуації на Донецькому та Слов'янському напрямках.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "На Слов’янському напрямку обстрілювали райони населених пунктів Нова Дмитрівка, Дібрівне, Вірнопілля, Велика Комишуваха, Долина та Рідне. Наші воїни успішно відбили ворожі штурми в районах Долини, Курульки та Мазанівки.

На Донецькому напрямку противник, за підтримки артилерії, намагається блокувати місто Лисичанськ з південного напрямку. Обстріляв цивільну та військову інфраструктуру в районах Лисичанська, Верхньокам’янки та Лоскутівки. Завдав авіаудару неподалік Вовчоярівки. Для підтримки наступальних дій ворог посилив угруповання артилерії".

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