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Наш взвод збирає кошти на придбання автівки, - воїн ЗСУ Шура Рязанцева

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Наш взвод збирає кошти на придбання автівки, - воїн ЗСУ Шура Рязанцева
Український воїн Олександра Рязанцева повідомила про потребу її роти в автомобілі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала у фейсбуці. 

Вона зазначила: "Привіт друзі, знов в нашої роти відбулася ротація… наш взвод досі збирає кошти на придбання автівки. На даний час ми зібрали 68 000 грн від потрібних 187 000.

Увесь звіт та необхідна інформація з нашого боку буде надана як слід.

Авто шукаємо для виконання бойових завдань та переміщення на позиції. Формат розглядаємо пікап.

5355 2802 1154 9116 банк ПУМБ ( моя особиста )

4441114449888351

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Топ коментарі

  • Валдис Унар
    Просьба адресована тем, кто может и хочет, а не у кого "накипело"и "сидят голодные".
  • Olena Lynch
    Добре, гроші перерахуємо скільки зможемо.
  • andi Mir
    Зеблани до останнього не хотіли виділяти гроші на ЗСУ. І що, думаєш зараз у всіх підрозділах є все що потрібно? А не наглість сидіти вдома зелень погана і казати людям які тебе захищають та жертвують собою - щоб вони купували собі техніку. Де ж така мерзота як ти виродилась?
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