Наш взвод збирає кошти на придбання автівки, - воїн ЗСУ Шура Рязанцева

Український воїн Олександра Рязанцева повідомила про потребу її роти в автомобілі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала у фейсбуці.

Вона зазначила: "Привіт друзі, знов в нашої роти відбулася ротація… наш взвод досі збирає кошти на придбання автівки. На даний час ми зібрали 68 000 грн від потрібних 187 000.

Увесь звіт та необхідна інформація з нашого боку буде надана як слід.

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