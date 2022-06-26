Наш взвод збирає кошти на придбання автівки, - воїн ЗСУ Шура Рязанцева
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Український воїн Олександра Рязанцева повідомила про потребу її роти в автомобілі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала у фейсбуці.
Вона зазначила: "Привіт друзі, знов в нашої роти відбулася ротація… наш взвод досі збирає кошти на придбання автівки. На даний час ми зібрали 68 000 грн від потрібних 187 000.
Увесь звіт та необхідна інформація з нашого боку буде надана як слід.
Авто шукаємо для виконання бойових завдань та переміщення на позиції. Формат розглядаємо пікап.
5355 2802 1154 9116 банк ПУМБ ( моя особиста )
4441114449888351
Paypal [email protected]"