Подякував за фінансову підтримку, - Зеленський провів бесіду з Трюдо
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Президент України Володимир Зеленський подякував прем'єр-міністру Канади Джастіну Трюдо за фінансову допомогу та підтримку у протидії агресії РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у твіттері Зеленського.
"Провів розмову з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Подякував за фінансову допомогу України та всіляку підтримку протидії агресії РФ. Скоординували позиції напередодні важливих міжнародних заходів. Обговорили подальше нарощування оборонної підтримки України", - написав Зеленський.