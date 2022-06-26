ЄК планує дозволити транзит російських товарів до Калінінграда, але Литва ветуватиме документ, - європарламентар Ауштрявічус

Європейська комісія готує документ, що дозволить перевозити підсанкційні російські вантажі з Росії через територію ЄС до Калінінграда.

Про це повідомляє литовське видання Delfi із посиланням на європарламентаря від Литви Пятраса Ауштрявічуса, інформує Цензор.НЕТ.

"Цього тижня в ЄС відбулося кілька зустрічей. Литва висловила безкомпромісну позицію щодо необхідності збереження раніше узгодженої позиції і не піддаватися російському тиску. Більшість держав підтримали Литву. На жаль, представник однієї держави запропонував переглянути Положення про запровадження санкцій", - розповів Ауштрявічус.

За його словами, наразі готується документ, що дозволить доправляти підсанкційні товари "з Росії до Росії" через литовську територію.

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Політик уточнив, що Литва може накласти вето на таке рішення Єврокомісії, і ймовірно, це буде зроблено.

"В ході виконання правил транзиту Росія, безсумнівно, спрямує свої погрози на Вільнюс. Литва залишиться одна без формального прикриття ЄС. Буде серйозна міжнародно-політична криза", - наголосив Ауштрявічус.

Нагадаємо, Литовська залізниця повідомила Калінінградську залізницю, що з суботи, 18 червня, припиняє транзит підсанкційних вантажів між Калінінградською областю і основною територією Росії. Компанія отримала роз'яснення Єврокомісії, згідно з якими, навіть якщо санкційні товари і вантажі йдуть з однієї частини Росії в іншу, але через територію ЄС, їхнє перевезення все одно заборонено.

Згодом Литва розширила обмеження щодо транзиту у Калінінградську область Росії, заборонивши перевезення підсанкційних товарів не лише залізницею, але й автомобільними шляхами.

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18 червня губернатор Калінінградської області Росії Антон Аліханов заявив, що Литва припинила пропускати через свою територію транзитні потяги з товарами, які потрапили під санкції Європейського союзу, з регіонів РФ. У відповідь на блокаду Калінінграда Росія погрожує ЄС і НАТО та заявляє, що Москва може перейти до розв'язання проблеми будь-якими способами.

Міністерство закордонних справ Росії пообіцяло Литві відповідь у "практичній площині" на тлі обмеження транзиту підсанкційних товарів у Калінінградську область.

Пізніше на навчаннях у Калінінградській області РФ відпрацювала удар по комунікаціях "умовного супротивника".

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