Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Після обстрілів наших міст треба посилювати санкції проти РФ та розгортати ефективну систему ПВО/ПРО в Україні, - Резніков

4 03755
Після обстрілів наших міст треба посилювати санкції проти РФ та розгортати ефективну систему ПВО/ПРО в Україні, - Резніков
Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що після сьогоднішніх обстрілів українських міст треба посилювати санкції та розгортати сучасне ППО в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Резніков зазначив: "Російські терористи вчинили чергові воєнні злочини – обстріляли ракетами низку мирних українських міст. Підлість цих атак в тому, що вони здійснюються або з глибини території рф, або з території Білорусі чи акваторій Каспійського та Чорного морів.

Це стратегічний виклик для безпеки усієї Європи. Швидка відповідь на цей виклик має складатися з двох частин.

Перша – це посилення санкцій. Щоб рф не могла виготовляти і підтримувати у робочому стані високотехнологічну зброю, яка зараз містить безліч комплектуючих, що постачаються компаніями з країн НАТО.

Друга – це якнайшвидше розгортання ефективної системи ПВО/ПРО в Україні. Це додаткові 500-1000 км безпеки для кожного європейського міста. Це дуже наочний і логічний крок, який має бути закріплений у стратегії Північноатлантичного альянсу.

Довгострокова відповідь так само очевидна – умовою діалогу про відновлення стосунків цивілізованого світу з росією має стати демілітаризація як мінімум європейської частини держави-терориста. Глибина та параметри демілітаризації мають бути визначені фахівцями".

Також читайте: Окупанти випускають до тисячі снарядів на годину, у них безлімітний ресурс, - Резніков

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Симон Пуплен
    Я перепрошую, це він тільки отямився?! В нормальних країнах нормальні міністри оборони розуміють це ДО обстірілів на 5-му місяці війни
  • Бруно Адольфович
    Ні краще асфальт катайте. Зелена шобла вкатала ППО в асфальт
  • Неопознанный объект
    Капитан Очевидность. Резников, тебя год назад предупреждали о нападении рашки. Чё ж ты не озаботился поставить ПВО/ПРО?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини