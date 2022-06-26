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Ракети, якими росіяни вдарили сьогодні по Києву, коштують від $5 млн за одну, - речник командування Повітряних сил Ігнат

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Ракети, якими росіяни вдарили сьогодні по Києву, коштують від $5 млн за одну, - речник командування Повітряних сил Ігнат
Росіяни 26 червня з акваторії Каспійського моря запустили по Києву ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95 і Ту-160. На озброєнні цих бомбардувальників стоять високоточні ракети типу Х-101. Ймовірно, ними і били по Києву.

Про це розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.

Ракетам прокладають маршрут від Каспію. Вони летять, притискаючись до землі, а це значно ускладнює їх виявлення для наших сил ППО. Вартість однієї такої ракети сягає від 5 мільйонів доларів та вище.

Речник припустив, що по Черкащині росіяни вже вдарили ракетами типу Х-22. Вони можуть розвивати швидкість близько 3 тисяч кілометрів за годину. Запускають їх з дальніх бомбардувальників ТУ-22М3.

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Раніше Росія запускала ракети з Ростовської області чи Чорного моря. Тепер окупанти перекинули ці літаки на північ. Залітаючи в повітряний простір Білорусі, бомбардувальник завдає ударів по північних областях, бо ракета має дальність лише 600 кілометрів.

Найбільш руйнівними, за словами Ігната, є комплекси "Іскандер" та радянська "Точка-У". Збивати їхні ракети українській ППО найважче.

Нагадаємо, вранці 26 червня російські окупанти вдарили ракетами по Києву. Ракета влучила в житловий будинок у Шевченківському районі.

Внаслідок обстрілу постраждали 6 людей, одна людина загинула. Чотирьох поранених госпіталізували, серед них - 7-річна дівчинка. Двоє зазнали легких травм, тож лікуватимуться амбулаторно.

Ще одна ворожа ракета прилетіла у дитячий садок, а решту - збили підрозділи протиповітряної оборони. Також снаряд пошкодив водогін в районі.

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Топ коментарі

  • Green sheet
    ***** пошел ва-банк. Он надеется добить или додавить Украину прежде чем у него полностью закончатся ракеты. А там подпишет перемирие или еще на что он надеется, и за несколько лет наклепает еще ракет для следующей атаки. Поетому единственное правильное решение ето додавить Рашку сейчас и до конца, не дав ей восстановиться
  • Виктор Дийнега
    Страшно было в 2014 году, сегодня уже не страшно. В 2014 году украинские солдаты встречали вооруженную до зубов орду в резиновых тапочках, картонных бронижилетах, в жестянных касках с ржавым оружием и такими же боеприпасами. Да сегодня есть ракетные удары, Да гибнут люди но, Украина сломает хребет и нацисту Лукашенко и бункерному нацисту Путину.
  • Людмила Карпова 35c4aebc
    КОМУ СТАЛО ЛЕГШЕ ?
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