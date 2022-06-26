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На українсько-угорському кордоні утворилася довга черга з автомобілів на розмитнення, - ОВА

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На українсько-угорському кордоні утворилася довга черга з автомобілів на розмитнення, - ОВА
На українсько-угорській ділянці кордону в Закарпатській області спостерігається суттєве зростання легкових автомобілів на в'їзд до України.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив голова Закарпатської обласної державної адміністрації Віктор Микита.

"У випадку з Угорщиною ці черги розтягнулися на кілька кілометрів і іноді досягають 800 автомобілів. Дещо краща ситуація на словацько-українському кордоні, проте вона також викликає занепокоєння. Люди перебувають у транспортних засобах по кілька діб, на спеці та без належних санітарних умов", - написав Микита.

Він зазначив, що черги утворюються лише для транспортних засобів, які прямують до України на розмитнення. Загальний трафік, туристи та транзит рухається спокійно, черг майже немає.

"Що стосується черги, то тут є низка об'єктивних і суб'єктивних факторів. Трафік збільшився в сотні разів, машини на розмитнення їдуть не тільки з Угорщини, а й з Прибалтики, Польщі та інших країн. Значна частина авто не має відповідно оформлених документів, що значно ускладнює перепустку та оформлення. Є й інші фактори операційного характеру, які вимагають негайної оптимізації", - зазначив Микита.

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Топ коментарі

  • Paul Foxen
    Тим часом Хачапурники яким дуже в ЄС хочеться, вони ж більше заслуговують: *До Грузії прибув танкер із підсанкційною російською нафтою - ЗМІ*
  • Snart
    Так то для мита, мета яких захисуст европейською виробника. Може нагадаєте мені виробника авто в Україні?
    І друге - ви не бачите новин: ДТП>мерседес+Жигуль > в мерседесі все налякані > в жигулях все сумно через рівень безпеки. Вибачайте скільки вартувала дев'ятка в нормальному стані? 3,5-4т у.е.
    І освітлення наприклад яке в старих авто, технічний стан далекий від 10річноі шкоди.
    Розхід палива яке ми імпортуємо?

    Поросто зробіть не через жопу - наприклад, одне авто «без розмитнення», раз на три роки, без права передачі керування, в разі продажі раніше чем через три роки - сплата податків, зафіксували факт передачі керування без власника в салоні - сплата податку.
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