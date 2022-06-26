Ембарго на золото позбавить Росію $19 мільярдів щороку, - Блінкен

Запровадження заборони на імпорт російського золота, що є другою за обсягами статтею прибутків рф після енергоносіїв, позбавить кремль можливості отримувати $19 мільярдів на рік.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен в інтерв’ю CNN, стенограму якого оприлюднив у неділю Держдепартамент, передає Цензор.НЕТ.

"Це (продажі золота – ред.) – другий за прибутковістю експорт Росії після енергоносіїв – близько 19 мільярдів доларів на рік", - зауважив держсекретар США.

Він підкреслив, що більшість цих обсягів припадає на країни G7. За словами Блінкена, відрізати рф від цієї частини доходів "важливо".

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Держсекретар зазначив, що запроваджені безпрецедентні санкції та експортний контроль також мають великий вплив на росію.

"Попри те, що вона (РФ - ред.) отримує доходи від нафти за вищими цінами, вона не може витрачати їх через експортний контроль. Не може придбати те, що їй потрібно, щоб модернізувати свій оборонний сектор, модернізувати його технології, модернізувати свою енергетичну розвідку, а це означає, що з часом кожна із цих сфер занепадатиме",- зауважив глава Держдепартаменту.

Він підкреслив, що за прогнозами, російська економіка має скоротитися на 8-15% наступного року. При цьому рубль утримується штучно великими витратами, що також виснажує економіку. Крім того, росію вже залишили тисячі компаній, і рівень життя росіян падає, сказав Блінкен.

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