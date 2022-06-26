"П#дарасы, хоть бы раз поддержали. Мы все в отказ пошли. Больше никуда никто", - колаборант скаржиться дружині, що росіяни їм не допомагають. АУДIО

У перехопленій українською розвідкою телефонній розмові "військовий" з окупованої Донеччини розповідає дружині, що їхній підрозділ "розбили в пух і прах", є багато загиблих і поранених.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Головного управління розвідки Міноборони.

"Нас разбили нах#й в пух и прах, бл#, мы еле ноги унесли, бл#. Там раненых, погибших, бл#, - п#здец", - каже "боєць".

За його словами, ЗСУ оточили окупантів і змусили залишити позиції: "Еле копыта унесли". При цьому армія РФ не поспішала допомогти колаборантам.

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"Та они с 7 утра нас как начали #бать. До 12 часов дня. П#дарасы хоть бы раз поддержали. Сейчас будет решаться вопрос. Мы все в отказ пошли. Больше никуда никто", - повідомляє "військовий".

Серед ліквідованих - "російський комбат" колаборантів з кличкою Атлас.

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