Ще чотири HIMARS Україна отримає в середині літа, - Пентагон
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Перша партія з чотирьох HIMARS вже в Україні. Наступна партія пускових установок надійде до середини липня.
Про це заявив представник Пентагону на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.
Чотири HIMARS на території України обслуговує екіпаж, який пройшов навчання як з точки зору експлуатації, так і з точки зору технічного обслуговування та підтримки, додали у відомстві.
США вже узгодили поставку другої партії з чотирьох пускових установок, але конкретної дати ще нема, приблизно це буде середина літа, додали в Пентагоні.