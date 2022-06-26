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Ще чотири HIMARS Україна отримає в середині літа, - Пентагон

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Ще чотири HIMARS Україна отримає в середині літа, - Пентагон
Перша партія з чотирьох HIMARS вже в Україні. Наступна партія пускових установок надійде до середини липня.

Про це заявив представник Пентагону на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

Чотири HIMARS на території України обслуговує екіпаж, який пройшов навчання як з точки зору експлуатації, так і з точки зору технічного обслуговування та підтримки, додали у відомстві.

США вже узгодили поставку другої партії з чотирьох пускових установок, але конкретної дати ще нема, приблизно це буде середина літа, додали в Пентагоні.

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Топ коментарі

  • Мобильный крематорий
    Сложно переоценить помощь США, но как же это всё медленно. Понятно, что есть куча нюансов от обучения экипажа до логистики поставок и хранения БК. Тем не менее, хочется, чтобы ВСУ имели с избытком дальнобойные системы уже вчера.
  • Urs
    нашо нам його повертать? він нікуди не пішов. А кацапи хай на ту потельню лізуть. Хай ще завезуть сотню тулубів.
  • FT FT
    Такое ощущение что не только Германия а и США испытывает нас на прочность сколько мы продержимся. Чтоб у того кто отдал наше ЯО и ракетоносцы в обмен на бумажку обещаний будапештского меморандума руки отсохли и в Аду отдельный котел был
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