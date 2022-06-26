Російські окупанти обстріляли Чугуївську громаду на Харківщині, 2 людини загинули, 1 зазнала поранення

У Чугуївській громаді на Харківщині внаслідок російського обстрілу 26 червня двоє мешканців загинули, один дістав поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Чугуєва Галина Мінаєва написала у телеграмі

Російська армія обстріляла село Клугіно-Башкирівка.

Мер Чугуєва Галина Мінаєва зазначила: "Нажаль і сьогоднішній день не минув для нашої громади без втрат: внаслідок сьогоднішнього обстрілу з боку агресора загинули двоє наших мешканців та один отримав поранення. Також вибухи спричинили пожежу",

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