Російські окупанти обстріляли Чугуївську громаду на Харківщині, 2 людини загинули, 1 зазнала поранення
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У Чугуївській громаді на Харківщині внаслідок російського обстрілу 26 червня двоє мешканців загинули, один дістав поранення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Чугуєва Галина Мінаєва написала у телеграмі
Російська армія обстріляла село Клугіно-Башкирівка.
Мер Чугуєва Галина Мінаєва зазначила: "Нажаль і сьогоднішній день не минув для нашої громади без втрат: внаслідок сьогоднішнього обстрілу з боку агресора загинули двоє наших мешканців та один отримав поранення. Також вибухи спричинили пожежу",