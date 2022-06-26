Швейцарія готова забезпечити консульську підтримку українців в Росії, - президент Конфедерації Кассіс

Українська сторона звернулася до Швейцарії з проханням допомогти з наданням консульських послуг для українців, що перебувають у Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це заявив президент Швейцарської Конфедерації Ігнаціо Кассіс.

"Швейцарія запропонувала свої люб’язності як Україні, так і Росії. Наразі Україна просить нас про підтримку, зокрема консульську, своїх громадян у Росії. Наразі ми ведемо обговорення з Росією, оскільки необхідно, щоб свою згоду дали три сторони. Пропонування наших люб’язностей, як ми це робимо у відносинах між США та Іраном, сприяє довірі до нас", - наголосив Кассіс.

Він також заявив, що на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну постало питання доцільності нейтрального статусу Швейцарії - зокрема в контексті приєднання країни до санкцій ЄС.

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"Відновлення санкцій ЄС проти Росії було політичним рішенням, ґрунтованим на цінностях, закріплених у нашій конституції", - зазначив Кассіс, додавши, що йдеться про порушення Росією міжнародного права та "наших принципів і цінностей".

Нагадаємо, Швейцарія вже представляє інтереси громадян Грузії в Росії, оскільки після російського вторгнення 2008 року Тбілісі розірвало дипвідносини з Москвою. У посольстві Швейцарії у Тбілісі є відділ російських інтересів, а в посольстві у Москві - відділ російських інтересів.

24 лютого, у день повномасштабного вторгнення, Україна оголосила про розривання дипломатичних відносин із Росією.

МЗС України також відкликало до Києва тимчасового повіреного у справах України в Російській Федерації Василя Покотила для проведення консультацій і розпочало евакуацію українського посольства в Москві.

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При цьому Україна не розірвала консульські відносини з Росією - відповідно до статті 2 Віденської конвенції про консульські зносини 1963 року.