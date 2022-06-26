В Україні працюють агенти ЦРУ, а з постачанням зброї допомагає спецназ із країн НАТО, - NYT
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють видання New York Times.
Журналісти повідомляють, що агенти безпосередньо передають особливо секретну інформацію. Чиновники США усвідомлюють, що про присутність представників ЦРУ у Києві відомо Росії.
Ветеран ЦРУ та колишній заступник директора Розвідувального управління Пентагону Даглас Вайз заявив, що ЗСУ "потребують експертизи конвеціальної сухопутної військової тактики проти регулярної армії, а не експертів щодо ведення партизанської боротьби, як це було в Афганістані".
Також, за даними видання, на території України продовжують діяти кілька десятків сил спеціальних операцій (командос) із різних країн НАТО.
Джерела видання зазначили, що вони займаються допомогою з постачанням західної зброї та навчанням українських військових.