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В Україні працюють агенти ЦРУ, а з постачанням зброї допомагає спецназ із країн НАТО, - NYT

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В Україні працюють агенти ЦРУ, а з постачанням зброї допомагає спецназ із країн НАТО, - NYT
Спеціальні агенти ЦРУ у Києві передають українським військовим та владі країни секретні дані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють видання New York Times.

Журналісти повідомляють, що агенти безпосередньо передають особливо секретну інформацію. Чиновники США усвідомлюють, що про присутність представників ЦРУ у Києві відомо Росії.

Ветеран ЦРУ та колишній заступник директора Розвідувального управління Пентагону Даглас Вайз заявив, що ЗСУ "потребують експертизи конвеціальної сухопутної військової тактики проти регулярної армії, а не експертів щодо ведення партизанської боротьби, як це було в Афганістані".

Також, за даними видання, на території України продовжують діяти кілька десятків сил спеціальних операцій (командос) із різних країн НАТО.

Джерела видання зазначили, що вони займаються допомогою з постачанням західної зброї та навчанням українських військових.

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Топ коментарі

  • Right Right 2d264255
    Також в Україні працюють агенти ФСБ, в тому числі навіть на найвищих посадах
  • саша паламарчук
    Спєрьмак абєспакоєн…. Люська абдрестович сере в в свої стрінги
  • PREDATOR PREDATOR
    Ветеран ЦРУ та колишній заступник директора Розвідувального управління Пентагону Даглас Вайз заявив, що ЗСУ "потребують експертизи конвеціальної сухопутної військової тактики проти регулярної армії, а не експертів щодо ведення партизанської боротьби, як це було в Афганістані". Джерело: https://censor.net/ua/n3350370


    Як взагалі в когось в голову,могли думки прийти.про якусь партизанську війну.Тут що відсталі люди живуть і місцевість підходить? Дайте балістичних ракет до HIMARS і комплексів з 50 штук.Тоді з москалів тільки друзки залишаться.От стягнули вони значні сили,на маленькій території,під Лисичанськом,а там їх можна просто розчепити на атоми.40-50 ракет одним залпом би це зробили.
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