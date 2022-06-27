Не розумію, як можуть бути вчинені такі злочини, - канцлер Австрії Негаммер про обстріли Києва
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Федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер засудив російські ракетні обстріли столиці України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це глава австрійського уряду написав на своїй сторінці у фейсбуці.
""Ці фотографії надійшли до нас з офісу Віталія Кличка, вони перевірені та є справжніми. Жорстокі ракетні обстріли мирних жителів є жахливими. Я не розумію, як можуть бути вчинені такі злочини. Кровопролиття має нарешті припинитися", - наголосив Негаммер.