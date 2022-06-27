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Не розумію, як можуть бути вчинені такі злочини, - канцлер Австрії Негаммер про обстріли Києва

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Не розумію, як можуть бути вчинені такі злочини, - канцлер Австрії Негаммер про обстріли Києва
Федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер засудив російські ракетні обстріли столиці України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава австрійського уряду написав на своїй сторінці у фейсбуці.

""Ці фотографії надійшли до нас з офісу Віталія Кличка, вони перевірені та є справжніми. Жорстокі ракетні обстріли мирних жителів є жахливими. Я не розумію, як можуть бути вчинені такі злочини. Кровопролиття має нарешті припинитися", - наголосив Негаммер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ракетний удар по Києву: попередньо, 1 людина загинула, четверо - госпіталізовані

Топ коментарі

  • Garry Grant
    Що тут розуміти? Ви кацапам башляєте-злочини вчиняються.
  • Семен Шкаралупа
    Сьогодні день народження в нашого Дениса Прокопенка. Вітаємо. Дякуємо. Молимося. Чекаємо на рідній землі. Бережи вас Боже.

  • Семен Шкаралупа
    Знов тривога... Щоб ви здохли, кацапи.
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