Не розумію, як можуть бути вчинені такі злочини, - канцлер Австрії Негаммер про обстріли Києва

Федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер засудив російські ракетні обстріли столиці України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава австрійського уряду написав на своїй сторінці у фейсбуці.

""Ці фотографії надійшли до нас з офісу Віталія Кличка, вони перевірені та є справжніми. Жорстокі ракетні обстріли мирних жителів є жахливими. Я не розумію, як можуть бути вчинені такі злочини. Кровопролиття має нарешті припинитися", - наголосив Негаммер.

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