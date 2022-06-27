Під час повітряної тривоги в Одесі пролунали вибухи
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В Одесі пізно ввечері пролунало кілька вибухів у той час, коли в місті була оголошена повітряна тривога.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцеве видання "Думська".
Деталей події поки не розкривають. Жителям міста необхідно залишатися в укриттях. Варто зауважити, що фото- і відеозйомка місця події суворо заборонена.
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