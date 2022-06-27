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РФ призначила нового відповідального за війну в Україні та продовжує "таємну мобілізацію", - американський Інститут вивчення війни

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РФ призначила нового відповідального за війну в Україні та продовжує "таємну мобілізацію", - американський Інститут вивчення війни
Відтепер за ведення війни в Україні відповідає російський генерал-полковник Геннадій Жидко, а Росія продовжує "таємну мобілізацію".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW)

Російські війська завдали масованого ракетного удару по Шевченківському району Києва 26 червня. Інститут припускає, що він є відповіддю на обговорення західних лідерів про допомогу Україні під час саміту G7, як і попередні удари 29 квітня під час візиту Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша до Києва.

ISW заявляє, що Кремль продовжує маніпулювати російським законодавством, щоб проводити "таємну мобілізацію" для продовження війни в Україні без проведення повної мобілізації.

Державна дума Росії оголосила про плани розглянути 28 червня поправку до закону про військову службу, яка дозволить пропонувати військові контракти юнакам відразу після досягнення "повноліття" або закінчення середньої школи, щоб таким чином обійти необхідність проходження військової підготовки призовників.

ISW з посиланням на зібрані дані повідомляє, що начальник Головного військово-політичного управління збройних сил Російської Федерації, генерал-полковник Геннадій Жидко замість командувача військами Південного військового округу Олександра Дворнікова керує так званою "спецоперацією" в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія проводить приховану мобілізацію, - Буданов

Ключові висновки аналітиків ISW:

  • Загарбники завдали ракетного удару по Києву вперше з 29 квітня, що збігається із самітом лідерів G7.
  • Російський генерал-полковник Геннадій Жидко, ймовірно, став командувачем військових операцій в Україні.
  • Окупанти продовжували атаку на південні околиці Лисичанська та зміцнили контроль над Сєверодонецьком та навколишніми населеними пунктами.
  • Російські війська проводять операції на схід від Бахмута для утримання під контролем траси Т1302 Бахмут-Лисичанськ.
  • Також вони провели безуспішний наземний штурм на північний захід від Слов'янська.
  • Російські війська активізували артилерійські удари по українських позиціях уздовж південного напрямку.
  • Окупаційна влада посилює заходи щодо припинення діяльності українських партизанів на окупованих територіях шляхом посилення заходів фільтрації та викрадення мирного населення.
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Топ коментарі

  • Виктор Дийнега
    Своего животного ресурса, они беречь не будут, а вот технику и БК уже прячут тем самым показывая свою слабость. Большое количество беспилотников вплоть до кустарных вариантов позволит быстрее обнаружить спрятанную технику и уничтожить ее
  • Garry Grant
    Начальник військово-ПОЛІТИЧНОГО управління жидко- це те що треба,щоб "ваньки" здихали тисячами з криками "за путєна!"
  • Бенина Мама
    "...начальник Головного військово-політичного управління генерал-полковник Г. Жидко".
    ПрофессиАнальный киздун в стиле "диЛдываевале" жидко обкакается в Украине.
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