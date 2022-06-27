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Ворог завдав ракетного удару по Одещині, постраждало 6 осіб, зокрема - одна дитина, - Братчук

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Ворог завдав ракетного удару по Одещині, постраждало 6 осіб, зокрема - одна дитина, - Братчук
Російські війська завдали по Одеській області ракетний удар із застосуванням літаків стратегічної авіації Ту-22М.

Про це повідомив у телеграмі речник Одеської ОДА Сергій Братчук, передає Цензор.НЕТ.

"По Одещині завдано ракетного удару із застосуванням літаків стратегічної авіації Ту-22М. Мирний населений пункт. Житлові будинки та господарчі приміщення. Руйнування та пожежа. Загальна площа близько 500 м2", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, постраждало 6 осіб, серед них - одна дитина.

Зазначається, що про подробиці ворожого обстрілу буде повідомлено пізніше.

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Топ коментарі

  • Виталий Дармиц
    Цікаво , звалять нарешті одесити цей ганебний пам'ятник російській шльондрі в Одесі , чи "ще не на часі" ?
  • Виктор Дийнега
    Исторически - тот кто делал Маме нервы, проигрывал не солоно хлебавши. Одесса это приговор для оккупанта.
  • wittmann1980
    Я помню, когда его ставили, был целый движ, это ещё тогда был очень спорный момент, надеюсь его таки снесут.
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