Країни G7 стурбовані глобальною економічною кризою, - Шольц

Лідери країн "Великої сімки" стурбовані економічною кризою, що насувається, на тлі інфляції та зниження темпів розвитку економіки.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

"Всі члени країн "Великої сімки" стурбовані кризою, з якою ми стикаємося – падіння темпів зростання економіки в деяких країнах, зростання інфляції, дефіцит сировини, порушення поставок – це чималі проблеми", - зазначив він.

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