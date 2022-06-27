Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Країни G7 стурбовані глобальною економічною кризою, - Шольц

2 37823
Країни G7 стурбовані глобальною економічною кризою, - Шольц
Лідери країн "Великої сімки" стурбовані економічною кризою, що насувається, на тлі інфляції та зниження темпів розвитку економіки.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

"Всі члени країн "Великої сімки" стурбовані кризою, з якою ми стикаємося – падіння темпів зростання економіки в деяких країнах, зростання інфляції, дефіцит сировини, порушення поставок – це чималі проблеми", - зазначив він.

Також читайте: Міжнародна підтримка України викликає у Путіна головний біль, - Шольц

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Garry Grant
    Ну давайте ще кліматом стурбуйтесь. І ми тут в Україні разом з вами. Дебіли,*****.
  • Папєрєднік
    Знову ця стурбованість, знову скиглять.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Так треба не стурбовуватись постійно а усунути причину-1,5-го обісраного бункерного лапотного ублюдка на підборах...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини