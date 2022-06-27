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У Росії вперше з 1918 року відбувся дефолт за зовнішнім боргом, - Bloomberg

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У Росії вперше з 1918 року відбувся дефолт за зовнішнім боргом, - Bloomberg
У Росії вночі відбувся дефолт за суверенним боргом в іноземній валюті через запроваджені санкції, які унеможливили платежі закордонним кредиторам.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Протягом місяців РФ знаходила шляхи обходу санкцій, запроваджених після вторгнення Кремля в Україну. Але наприкінці дня в неділю закінчився пільговий період для виплати відсотків у розмірі 100 мільйонів доларів США до 27 травня, і це вважається дефолтом у разі пропуску платежу.

Як пише видання, це є ознакою того, що країна перетворюється на "економічного, фінансового та політичного ізгоя".

З початку березня валютні резерви центрального банку (РФ. – Ред.) залишаються замороженими, а найбільші банки – відірваними від світової фінансової системи.

Але з огляду на шкоду, якої санкції вже завдали економіці та ринкам, дефолт є швидше символічним.

Сама ж Росія відмовилася визнавати дефолт, заявивши, що у неї є кошти, щоб покрити будь-які рахунки, але немає можливості здійснити оплату.

Минулого тижня Росія оголосила, що перейде на обслуговування свого непогашеного суверенного боргу в розмірі 40 мільярдів доларів у рублях, критикуючи "форс-мажорну" ситуацію, яку, за її словами, штучно створив Захід.

Варто зазначити, що востаннє Росія зазнавала дефолту стосовно своїх іноземних кредиторів понад століття тому, коли більшовики відмовилися від боргового тягаря Російської імперії в 1918 році.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія починає обслуговувати валютний борг в рублях

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Топ коментарі

  • Rulya Kosh
    Країна-гнійник, країна-терорист має бути стерта з географічної мапи!!!
  • Андрей Новодар 19ea7cea
    Та якось пофіг.От коли одне одного почнуть драти тоді і новина буде.
  • Garry Grant
    Та й х..й на них.
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