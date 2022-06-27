"Зерновий коридор" запрацює за 3-4 тижні в разі досягнення згоди між Україною та РФ, - речник президента Туреччини Калин

Відкриття "зернового коридору" займе 3-4 тижня, але головним чинником для початку цього процесу є досягнення згоди з боку України та РФ, для чого Туреччина готова провести в Стамбулі зустріч у форматі Туреччина-Україна-Росія-ООН.

Про це сказав речник та радник Президента Туреччини з міжнародних питань Ібрагім Калин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Haber Türk.

"На цей момент загалом Росія та Україна мають близько 40 мільйонів тонн зерна. Це серйозна цифра. Це відповідає показнику 30-35% у світі. Визначення цього коридору і початок відвантаження кораблів займає 3-4 тижні", - сказав Калин.

Він зауважив, що Україна справедливо не хоче зняття мінних загороджень, які були встановлені для захисту Одеського порту, остерігаючись нападу РФ після зняття мін.

"Головна операція – це переговори з Росією та Україною. Якщо обидві сторони домовляться, ми проведемо зустріч Туреччина-Україна-Росія-ООН у Стамбулі. Відправлення буде обговорено на цій зустрічі. Вони запропонували безпечний коридор. Переговори з цього приводу тривають. Ми хочемо якнайшвидше провести цю зустріч у Стамбулі", - сказав речник Ердогана.

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