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Білорусь відправила до Бєлгородської області РФ до 20 вагонів боєприпасів, - Генштаб ЗСУ

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Білорусь відправила до Бєлгородської області РФ до 20 вагонів боєприпасів, - Генштаб ЗСУ
Білорусь постачає Росії боєприпаси для війни проти України, зокрема відправила чергову партію обсягом до 20 вагонів.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України щодо російського вторгнення станом на 6:00 27 червня у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"За наявною інформацією, керівництво Республіки Білорусь продовжує надавати військову підтримку Російській Федерації, зокрема, до Бєлгородської області відправлено чергову партію боєприпасів обсягом до 20 вагонів", - повідомили в Генштабі.

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Топ коментарі

  • Frol Fedoroff
    Не Беларусь, а режим Лукашенко. Бо нет никакой Беларуси. Есть белорусский федеральный округ Московии
  • Alexey Chernyavsky
    Там к сожалению от Беларуси осталось только название страны.
  • Юрий Петров 33876dd3
    Я з бульбашами ще рік тому жив у Польші. Ви навіть не уявляєте що то за лайно з прокацапськими поглядами. Вони дуже схожі на Данецкіх з їх поглядами...
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