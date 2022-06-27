Понад 100 тіл загиблих від бомбардувань знайдено в одному з будинків у Маріуполі, - Андрющенко

В одному з будинків у місті Маріуполі виявлено понад 100 тіл загиблих у результаті бомбардувань.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі радник мера міста Петро Андрющенко.

"Нові сумні знахідки. При обстеженні будівель у Лівобережному районі в будинку з влучанням авіабомби на перехресті пр. Перемоги та бул. Меотиди знайдено понад 100 тіл загиблих від бомбардування. Тіла досі під завалами. Вилучення і поховання окупанти не планують", - написав Андрющенко.



Він зазначив, що триває ексгумація: "В пріоритеті двори шкіл та дитячих садочків. Після ексгумації тут обробляють ями від запаху. На вулицях і по дворах після ексгумацій оброблення не проводиться".

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