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Понад 100 тіл загиблих від бомбардувань знайдено в одному з будинків у Маріуполі, - Андрющенко

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Понад 100 тіл загиблих від бомбардувань знайдено в одному з будинків у Маріуполі, - Андрющенко
В одному з будинків у місті Маріуполі виявлено понад 100 тіл загиблих у результаті бомбардувань.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі радник мера міста Петро Андрющенко.

"Нові сумні знахідки. При обстеженні будівель у Лівобережному районі в будинку з влучанням авіабомби на перехресті пр. Перемоги та бул. Меотиди знайдено понад 100 тіл загиблих від бомбардування. Тіла досі під завалами. Вилучення і поховання окупанти не планують", - написав Андрющенко.


Він зазначив, що триває ексгумація: "В пріоритеті двори шкіл та дитячих садочків. Після ексгумації тут обробляють ями від запаху. На вулицях і по дворах після ексгумацій оброблення не проводиться".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Великі колони ворожої техніки рухаються через Маріуполь у західному напрямку, - Андрющенко

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Топ коментарі

  • freedom of speech
    После Бучи, рашисты тщательно заметают все следы своего варварства. Очень тяжело будет узнать истинное количество гражданских жертв в Мариуполе.
    Мировое сообщество, которое реагирует на подобные вещи, верит официальной статистике ООН.
  • Alexander Rednaxela 339e6b69
    Шо ти мелеш, притрушене?
  • Senator S 01a656ec
    Мавзолейная банда убийц и Мародеров будет Гааге....Трибунал спасет "рюZZkій мир"....
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