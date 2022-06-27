Сьогодні день народження відзначає командир полку "Азов" підполковник Денис Прокопенко, який нині перебуває в російському полоні

Сьогодні, 27 червня, свій день народження відзначає український офіцер, підполковник Національної гвардії України, командир полку "Азов", Герой України Денис Прокопенко.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє на фейсбук-сторінці Командування об’єднаних сил ЗСУ.

"У ході російського вторгнення в Україну підполковник Прокопенко відзначився ефективними діями з відбиття атак ворога та захистом міста-героя Маріуполя.

20 травня командир полку "Азов" Прокопенко повідомив, що на 86 день кругової оборони Маріуполя був отриманий наказ від вищого військового керівництва про збереження життя та здоров'я військовослужбовців гарнізону та припинення оборони міста. Першочергові вимоги про евакуацію цивільних, поранених та загиблих були виконані", - йдеться в повідомленні.

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Привітання висловив командувач об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв:

"Шановний Денисе Геннадійовичу! Від щирого серця вітаю Вас з Днем народження!

Майже три місяці Ви разом зі своїми бойовими побратимами мужньо захищали український Маріуполь від російських окупаційних військ.

Так само мужньо зараз Ви демонструєте всьому світові стійкість, патріотизм та незламність духу, перебуваючи у ворожому полоні.

Ні на хвилину ми не забуваємо про Вас і Ваших побратимів. Віримо, що стіни впадуть! Віримо у Вашу свободу і боремось за неї!

У цей день бажаю Вам здоров’я, витримки та скорішого повернення до рідної домівки!

Слава Україні! Разом переможемо!"

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