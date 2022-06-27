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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 35 тис. осіб, 217 літаків, 184 гелікоптери, 1552 танки та 3687 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

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Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 27 червня втрати особового складу противника становлять приблизно 35 000 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.06 орієнтовно становлять:

особового складу  - близько 35000 (+150) осіб ліквідовано,

танків - 1552 (+20) од,

бойових броньованих машин - 3687 (+28) од,

артилерійських систем - 771 (+7) од,

РСЗВ  - 243 (+0) од,

засоби ППО  - 101 (+2) од,

літаків - 217 (+0) од,

гелікоптерів - 184 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 636 (+6),

крилаті ракети  - 139 (+0),

кораблі /катери - 14 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2575 (+11) од,

спеціальна техніка  - 60 (+0).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 34, 850 осіб, 217 літаків, 184 гелікоптери, 1532 танки та 3659 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 35 тис. осіб, 217 літаків, 184 гелікоптери, 1552 танки та 3687 броньованих машин 01

"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Курахівському напрямках. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Топ коментарі

  • Yuri Gromov
    Характер війни змінився.
  • Hulio
    Казламордиє роблять ставку на артилерію.
  • Бенина Мама
    Круглые цифры. И самолёты с вертолётами в сумме вчера разменяли пятую сотню.
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