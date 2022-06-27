Туреччина офіційно відмовилася запроваджувати санкції проти Росії

Туреччина не приєднуватиметься до санкцій, які Захід запровадив проти Росії через вторгнення в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Главком, про це 26 червня повідомив офіційний представник президента Туреччини Ібрагім Калин в ефірі телеканалу Haberturk.

За його словами, санкції проти РФ завдадуть більше шкоди економіці Туреччини, ніж російській.

"Ми не запроваджуємо санкцій проти Росії після початку війни в Україні. Звичайно, ми маємо захищати інтереси нашої країни. Наші економічні відносини мають такий характер, що запровадження санкцій завдасть більше шкоди економіці Туреччини, ніж Росії. Ми зайняли чітку позицію. На цей час жителі Заходу також прийняли це...

Ми маємо енергетичні відносини з Росією. Оскільки ми залежимо від іноземних джерел енергії, ми розвиваємо відносини з Росією так само, як і з Іраном", - йдеться в повідомленні.

Західні країни продовжують запроваджувати санкції проти країни-агресора у відповідь на вторгнення в Україну. В Євросоюзі обговорюють сьомий пакет обмежувальних заходів.

Також читайте: Туреччина купує вкрадене Росією українське зерно, - посол Боднар