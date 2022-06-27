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"Ситуація у місті надважка": мешканців Лисичанської тергромади закликають терміново евакуюватися

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"Ситуація у місті надважка": мешканців Лисичанської тергромади закликають терміново евакуюватися
Мешканців Лисичанської міської територіальної громади закликають терміново евакуюватися через складну ситуацію в місті.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Шановні мешканці Лисичанської міської територіальної громади та їх рідні!
У зв’язку з існуванням реальної загрози життю та здоров’ю, закликаємо терміново до евакуації! Ситуація у місті надважка! Збережіть себе та своїх рідних. Подбайте про дітей!
Будьте впевнені, про вас подбають у містах евакуації на території України", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Лисичанськ потерпає від авіаударів, війська РФ закріпилися в Сєверодонецьку, Сиротиному, Вороновому та Борівському, - Гайдай. ФОТО

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