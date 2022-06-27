Артисти з РФ, які хочуть виступати в Україні, мають подати декларацію на підтримку нашого суверенітету, - Мінкульт

Щоби пісні російських артистів звучали в Україні зі сцени та з радіоприймачів, вони мають подати декларацію на підтримку суверенітету і територіальної цілісності України та згоду на її публікацію.

Про це повідомляють у Міністерстві культури та інформаційної політики, інформує Цензор.НЕТ.

У Міністерстві нагадали, що нові правила запроваджені рішенням Верховної Ради про заборону публічного виконання російських пісень та їхнього використання на радіо та телебаченні.

Закон також передбачає створення "білого списку" - переліку російських виконавців, які засуджують агресію РФ проти України.

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"При цьому вони мають подати заяву встановленої форми та декларацію на підтримку суверенітету і територіальної цілісності України в міжнародно визнаних кордонах, що містить заклик до держави-агресора негайно припинити агресію проти України, зобов’язання утримуватися від будь-яких дій чи кроків, які могли б свідчити про підтримку агресії проти України", - йдеться у повідомленні.

Також артист має подати згоду на публікацію декларації. І не входити до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.

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Рішення про включення до "білого переліку" та виключення з нього приємає СБУ за погодженням з Мінкультом.