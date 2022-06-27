Обмеження у сферах енергетики, фінансів, торгівлі та закриття шпарин для обходу, - Немчінов озвучив пропозиції України до сьомого пакету санкцій проти РФ

Уряд України напрацьовував пропозиції щодо сьомого пакета санкцій проти Російської Федерації по трьох напрямках: посилення санкцій у сферах енергетики, фінансів і торгівлі, нові персональні санкції та закриття шпарин для обходу минулих обмежень.

Про це розповів міністр Кабміну Олег Немчінов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Це, фактично, три великих напрямки. Це посилення секторальних напрямків у сферах енергетики, фінансів і торгівлі. Це нові індивідуальні санкції проти олігархів, які підтримують російський уряд і керівний режим, вища урядова ланка, яка приймає ключові рішення щодо завдання ударів по житловій та соціальній інфраструктурі в Україні.

І третій момент - це закриття тих шпарин, які лишаються в санаційній політиці й обходяться Росією та її сателітами для того, щоб продовжувати постачання критичного імпорту до РФ, для вироблення ними зброї для обстрілів території України й для того, щоб вони надалі уникали санкцій", - пояснив він.

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