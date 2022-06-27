Унаслідок повномасштабної агресії Росії в Україні пошкоджено 2061 заклад освіти, з них 212 повністю знищено

Станом на 27 червня в Україні внаслідок повномасштабної агресії Росії пошкоджено 2061 заклад освіти, з них 212 повністю знищено.

Про це повідомив у телеграмі голова Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 27 червня в Україні внаслідок повномасштабної агресії Росії:

- 2061 заклад освіти пошкоджено, з них 212 повністю знищено;

- постраждали 953 дитини: 339 вбито, 614 поранено;

- за кордоном перебувають 22,5 тисячі вчителів і майже 649 тисяч школярів", - зазначено в повідомленні.

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