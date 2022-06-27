Рашисти фейками намагаються заманити маріупольців назад у місто, - міська рада

Російські окупанти намагаються заманити маріупольців назад у місто, щоб використати їх у трудовому рабстві та створити для себе "живий щит".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Для цього окупанти розповсюджують фейкові списки адрес будинків під знос чи ремонт. Таким чином, вони вдаються до маніпуляції та хитрощів, аби змусити людей повернутися та затримати їх там якомога надовше.

"Про те, що розповсюджувана інформація не відповідає дійсності свідчить відсутність у ньому будинків, які зруйновані вщент, та навпаки присутність вцілілих будинків з позначкою "знести". Окупанти та колаборанти вдаються до маніпуляції над маріупольцями, щоб вони приїхали до міста, аби врятувати хоч якесь вціліле майно, чи повернутися жити, бо житло начебто відремонтують", - йдеться у повідомленні.

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У міськраді закликають маріупольців не вірити тим, хто зруйнував Маріуполь.

"Наразі триває війна та дуже висока ймовірність, що поїздка до Маріуполя стане дорогою в один кінець. Окупанти хочуть повернути людей до Маріуполя, аби використати їх у трудовому рабстві та створити для себе "живий щит", аби прикритися ним, коли ЗСУ почнуть звільнення міста", - підкреслили у Маріупольській міській раді.