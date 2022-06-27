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Війська НАТО не розблоковуватимуть Чорне море

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Війська НАТО не розблоковуватимуть Чорне море
Північноатлантичний альянс не розглядає залучення своїх військових можливостей для створення коридору для українського експорту через Чорне море. В НАТО вважають, що це призведе до неприйнятного загострення.

Про це заступник генсека НАТО Мірча Джоане сказав в інтерв’ю "Європейській правді", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Залучення військових потужностей НАТО не допоможе вирішенню ситуації. Навпаки, ми вважаємо, що це спричинить загострення", - сказав він на запитання про варіанти розблокування торгових шляхів з України через Чорне море.

Джоане зазначив, що партнери намагаються знайти інші варіанти рішення. Перший з них - залізницею і автошляхами до портів країн ЄС, і цей маршрут, попри його недоліки, вже дозволяє вивозити принаймні частину зерна, призначеного на експорт.

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"Другий варіант – який насправді дуже складний – це організувати безпечні коридори по Чорному морю. Їхнім співорганізатором буде Росія, бо Росія – гравець на цій сцені", - зауважив Мірча Джоане.

Він відзначив спроби посередництва Туреччини, яка сама є членом НАТО, та участь ООН.

Топ коментарі

  • Solomon c5c4359c
    Хай за коридори негри думають, в них то жерти немає.
  • Elvic Vic
    Тоді нехай "країни НАТО" самі вирощують борошно й продають його африканцям !

    Українцям в умовах кожноднівного вбивства свої співгромадян - рідних й друзів повинно бути похер на те , що хтось десь можливо колись зконає від голоду !

    Похер на Африку , п"ять херів можно класти !!!
  • Андрей Андрей 5a1739d2
    Ну то хай сосуть лапу тоді, Україні зерна вистачить, чого ми маємо, вибачте, .опу рвати за країни Африки та інші, яким тільки подавай їжу, яким все одно, що тут відбувається, що гинуть наші люди, їм аби плодитися та жерти тільки. Скільки безпечно зможем вивести, стільки і вивезем. Жаль тільки, що на експорті зерна Україна втратить кошти, і нашим аграріям буде скрутніше з урожаєм.
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