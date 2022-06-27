Війська НАТО не розблоковуватимуть Чорне море

Північноатлантичний альянс не розглядає залучення своїх військових можливостей для створення коридору для українського експорту через Чорне море. В НАТО вважають, що це призведе до неприйнятного загострення.

Про це заступник генсека НАТО Мірча Джоане сказав в інтерв’ю "Європейській правді", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Залучення військових потужностей НАТО не допоможе вирішенню ситуації. Навпаки, ми вважаємо, що це спричинить загострення", - сказав він на запитання про варіанти розблокування торгових шляхів з України через Чорне море.

Джоане зазначив, що партнери намагаються знайти інші варіанти рішення. Перший з них - залізницею і автошляхами до портів країн ЄС, і цей маршрут, попри його недоліки, вже дозволяє вивозити принаймні частину зерна, призначеного на експорт.

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"Другий варіант – який насправді дуже складний – це організувати безпечні коридори по Чорному морю. Їхнім співорганізатором буде Росія, бо Росія – гравець на цій сцені", - зауважив Мірча Джоане.

Він відзначив спроби посередництва Туреччини, яка сама є членом НАТО, та участь ООН.