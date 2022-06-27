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Президентка Молдови Санду прибула до Києва

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Президентка Молдови Санду прибула до Києва
Президент Молдови Майя Санду прибула з офіційним візитом до Києва, вона відвідає Бородянку, Бучу, Ірпінь і зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента Молдови.

"Президент Республіки Молдова Майя Санду сьогодні, 27 червня, перебуває з робочим візитом у Києві. Упродовж дня глава держави відвідає Бородянку, Бучу й Ірпінь, зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президентка Молдови Санду готова відвідати Україну з офіційним візитом

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Топ коментарі

  • Мобильный крематорий
    Этот визит не только знак солидарности с Украиной, но и пощечина свинарнику с их обстрелами.
  • Aleks T c3834cab
    Очередной 3,14 ..ж. Пусть решают вопрос о Приднестровье.
    У членов ЕС , военных баз росии на их территории нет.
  • Мобильный крематорий
    И на оси они вертели все потуги кацапни. Едут, не боятся. А теперь сравните с этими людьми хло. Трусливое, чмошное, как и все кацапы. Не вылазящее из бункера.
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