Від ЄС не звучить жодних застережень, що статус кандидата для України можуть відібрати чи призупинити, - Ченцов

Від Євросоюзу не звучить жодних застережень, що статус кандидата на членство в ЄС для України можуть відібрати чи призупинити.

Про це заявив посол України в ЄС Всеволод Ченцов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Наше завдання - виконувати ті кроки, які нам запропоновано, рухатись у напрямку початку переговорів, і жодних загроз, що цей статус можуть відібрати або якимось чином призупинити взагалі не звучить", - наголосив він.

Він зазначив, що із пропозицій Європейської комісії та того, як сформульовано рішення Європейської ради, чітко випливає, що перед Україною стоїть кілька завдань для переходу на наступний етап, а також, що Європейська комісія здійснюватиме звітність перед Радою ЄС щодо прогресу у виконанні цих кроків.

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