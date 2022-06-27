Ще один ракетний удар по Слов'янську. Росіяни вдарили практично по центру міста. Є загиблі та поранені, - мер Лях

Російські війська завдали декілька ракетних ударів по Слов'янську Донецької області. Після нічного обстрілу, вранці завдали ракетного удару майже по центру міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Слов'янський міський голова Вадим Лях.

"На жаль, сьогоднішні події у Слов'янську не обмежилися нічним "прильотом" у багатоповерховий сектор вул. Новий Побут. Вранці від ракетного удару постраждали будинки на вул. Торській та прилеглий до неї приватний сектор. Є вбиті та поранені", - йдеться у повідомленні.

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Лях зазначає, що це майже центр міста і тут немає військових об'єктів.

"Росія воює із мирним населенням. І це – війна на знищення. Не чекайте, коли прилетить до вашої оселі. Виїжджайте!" - додав міський голова.