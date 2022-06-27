Джонсон - на чутки про візит Зеленського до Британії: "Вважав би за честь"

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що вважав би за честь прийняти президента України Володимира Зеленського у Сполученому Королівстві.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання "Гордон".

Британський прем'єр зазначив, що якщо Зеленський матиме таку можливість, то "Великобританія вважатиме за велику честь прийняти його".

Також Джонсон додав, що український президент "виконав абсолютно неймовірну роботу, очолюючи свою країну і світову суспільну думку в цей жахливий час".

Дивіться: "Героям слава!" - Джонсон і Трюдо записали звернення до Зеленського. ВIДЕО

Зеленський після повномасштабного вторгнення в Україну не здійснював жодних міжнародних поїздок. З іноземними партнерами він спілкувався або онлайн, або сам приймав їх із візитами. Джонсон за цей час приїжджав до України двічі – у квітні та червні.