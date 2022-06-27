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Джонсон - на чутки про візит Зеленського до Британії: "Вважав би за честь"

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Джонсон - на чутки про візит Зеленського до Британії: "Вважав би за честь"
Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що вважав би за честь прийняти президента України Володимира Зеленського у Сполученому Королівстві.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання "Гордон".

Британський прем'єр зазначив, що якщо Зеленський матиме таку можливість, то "Великобританія вважатиме за велику честь прийняти його".

Також Джонсон додав, що український президент "виконав абсолютно неймовірну роботу, очолюючи свою країну і світову суспільну думку в цей жахливий час".

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Зеленський після повномасштабного вторгнення в Україну не здійснював жодних міжнародних поїздок. З іноземними партнерами він спілкувався або онлайн, або сам приймав їх із візитами. Джонсон за цей час приїжджав до України двічі – у квітні та червні.

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Топ коментарі

  • Ан Мур
    просто Борис делікатно "забув" як Зе-чмо підготував країну до цієї війни...
  • Oleksandr Pohribnyi
    «український президент "виконав абсолютно неймовірну роботу».
    Насправді, неймовірну роботу виконують ЗСУ, волонтери, працівники різних галузей, а молоти язиком та ще й не завжди впопад, може кожен!
  • Юрий Хорошунов
    Ой, ні! Краще Ви до нас. У нашого президента погана карма. Хай Великобританія і далі існує.
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