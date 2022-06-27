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Ми не згодні із твердженнями про дефолт у Росії, - Пєсков

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Ми не згодні із твердженнями про дефолт у Росії, - Пєсков
У Кремлі не згодні із твердженнями про настання в РФ дефолту за суверенним боргом в іноземній валюті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

На запитання журналістів, чи згодні у Кремлі із заявами про дефолт у РФ, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав: "Ні, не згодні".

За його словами, твердження про дефолт неправомірні, оскільки ще в травні "був здійснений платіж у валюті, а те, що кошти не довели до одержувачів - не наша проблема".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Росії вперше з 1918 року відбувся дефолт за зовнішнім боргом, - Bloomberg

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Топ коментарі

  • Green sheet
    Ну тогда говорите что у вас отрицательный рост
  • Sophia-Maria Duglass
  • Светлана Круп
    Письков, открою большой секрет - миру насрать, с чем вы там не согласны. Не выплатите по долгам - будет дефолт. И точка. "Дефолт и точка" - можете так новую, спижженную рыгаловку назвать.
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