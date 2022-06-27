Ми не згодні із твердженнями про дефолт у Росії, - Пєсков

У Кремлі не згодні із твердженнями про настання в РФ дефолту за суверенним боргом в іноземній валюті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

На запитання журналістів, чи згодні у Кремлі із заявами про дефолт у РФ, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав: "Ні, не згодні".

За його словами, твердження про дефолт неправомірні, оскільки ще в травні "був здійснений платіж у валюті, а те, що кошти не довели до одержувачів - не наша проблема".

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