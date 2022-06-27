Велика Британія взялася за ДНК-аналіз українського зерна, - Sky News

Сполучене Королівство тестуватиме ДНК пшениці, яку намагається продавати Росія, щоб визначити, чи не походить вона з окупованих українських територій.

Про це заявив міністр охорони навколишнього середовища Великої Британії Джордж Юстіс. Його слова цитує Sky News, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.

За словами Юстіса, Велика Британія підтримує спроби України сформувати сухопутний міст для полегшення експорту зерна. Наразі в нашій країні застрягло близько 25 млн тонн пшениці. Для цього уряд Великої Британії шукає можливість допомогти відремонтувати мости та українську залізницю, яку частково розтрощили російські окупанти.

Він також додав, що наразі дуже небезпечно намагатися ввести кораблі в Чорне море, оскільки акваторія замінована, а Україна закрила свої порти з міркувань безпеки.

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"Інша дуже сумна річ, яку ми бачимо, це те, що Росія краде пшеницю. Ми повинні мати можливість перевірити походження пшениці. Велика Британія є світовим лідером у тому, щоб перевірити походження, точний регіон, у якому була вирощена культура, шляхом тестування ДНК. Це те, що ми зробили доступним. Ми беремо це в роботу, 1,5 мільйона фунтів стерлінгів на підтримку цієї роботи", - сказав міністр охорони навколишнього середовища Великої Британії.