Гасив пожежу під ворожими обстрілами: на Харківщині загинув рятувальник, - ДСНС

Під час виконання своїх службових обов'язків у Балаклії трагічно загинув сержант служби цивільного захисту Ігор Вербицький. Йому було 39 років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області у Facebook.

" 24 червня 2022 року під час виконання службових обов’язків героїчно загинув старший пожежник-рятувальник 42-ї Державної пожежно-рятувальної частини 6-го ДПРЗ ГУ ДСНС України у Харківській області сержант служби цивільного захисту Вербицький Ігор Юрійович. Подія трапилась близько 18:42 в окупованому місті Балаклія. Щойно рятувальники стали до ліквідації вогню, як стався черговий обстріл цього об’єкту. Ігор Вербицький отримав поранення в голову, яке виявилось несумісним з життям.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Минулої доби унаслідок обстрілів на Харківщині спалахнуло 7 пожеж, загинуло 2 жінки, - ДСНС. ФОТОрепортаж

У лавах ДСНС загиблий рятувальник працював із 2003 року. Він мав чималий бойовий досвід та мав авторитет у колективі", - йдеться у повідомленні.