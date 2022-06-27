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Зеленський хоче, щоби війна в Україні закінчилася до зими

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Зеленський хоче, щоби війна в Україні закінчилася до зими
Президент Володимир Зеленський хоче, щоби війна в Україні закінчилася до зими.

Про це він заявив лідерам G7 під час свого онлайн-звернення, інформує Цензор.НЕТ із посиланнямн на Reuters.

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Як зазначається, глава держави також попросив надати Україні системи протиповітряної оборони, посилити санкції проти Росії і гарантії безпеки.

Крім того, Зеленський попросив допомоги в експорті зерна з України та у відновленні країни після війни.

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Топ коментарі

  • rock-n-roll
    Закінчення війни і перемога - це зовсім різні речі.
  • Бенина Мама
    Мы тоже этого хотим, но боюсь, что зимы имеем в виду разные...
  • Толья
    И окончание войньі тоже видим по разному.
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