Рішення суддів-колаборантів не визнаються, але вони продовжують отримувати зарплату, - голова ВС Князєв

Від 24 лютого сто судів змінили свою територіальну підсудність. Справи передали до інших судів, які продовжують розгляд і приймають позовні заяви.

Про це повідомив голова Верховного суду Всеволод Князєв в інтервʼю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, на підконтрольних українському уряду територіях правосуддя здійснюється в загальному режимі. У звільнених від окупації регіонах суди поступово відновлюють роботу.

Голова Верховного Суду, користуючись наданими йому на час воєнного стану повноваженнями, передає підсудності справ з окупованих територій до судів, які перебувають на неокупованих територіях.

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Станом на сьогодні за розпорядженням Князєва 100 судів змінили свою територіальну підсудність. Їхні справи були передані до інших судів, які продовжують їхній розгляд, приймають позовні заяви тощо.

"Тобто навіть жителі окупованих територій мають доступ до українського суду, просто зараз ці справи розглядаються іншим судом, а не тим, який перебуває під російською окупацією", - зазначив він.

Князєв розповів про окремі випадки, коли судді вступають у колаборацію з окупантами. Водночас наголошує, що майже всі судді, за винятком окремих зрадників, виявили бажання перевестися на підконтрольну територію України.

"Зараз відбувається процес переведення цих суддів з окупованих територій в інші суди, які перебувають на територіях, що контролюються українською владою. За можливості, судді виїжджають з окупованих територій, і я їх призначаю в ті суди, де вони продовжують працювати на території України", - зазначив він.

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Князєв наголошує, що правоохоронці відкривають кримінальні справи щодо суддів-колаборантів. Їх уже мали б відсторонити від здійснення правосуддя, але проблема в тому, що Вища рада правосуддя, яка має такі повноваження, наразі не працює.

Відповідно, судді-колаборанти продовжують отримувати зарплату. Після завершення процедури переведення суддів з окупованої території, як вважає очільник ВСУ, Державна судова адміністрація ухвалить рішення про припинення виплат.

Судді-колаборанти, як переконує Князєв, не можуть виносити судові рішення, бо діяльність тих судів, які перебувають на окупованих територіях, припинена за його розпорядженням.

"Це означає, що всі рішення, які будуть винесені такими судами - без огляду на те, чи "іменем України" там буде зазначено, чи "іменем Російської Федерації" - це фікція, це нікчемні документи, які нашою державою не визнаються, і це є злочином з боку відповідної особи", - наголосив він.

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