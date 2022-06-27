ЄС може забрати в України кандидатство на членство в ЄС, якщо ОП блокуватиме призначення керівника САП, - Шабунін

Офіс президента руками скомпрометованих суддів Шостого апеляційного адмінсуду збирається продовжити блокування празначення керівника САП.

У цьому переконаний голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, повідомляє Цензор.НЕТ.

"12.07.2022 призначено розгляд апеляційним судом рішення ОАСКу (про визнання незаконним Порядку проведення конкурсу). Головуючий суддя був громадянином, військовослужбовцем та військовим суддею РФ, другий - вже зривав стратегічні для України конкурси, а третій узаконив перетворення Гостинного двору Києва на ТРЦ (дані ГРД). Всі ж розуміють, яке рішення винесе ця трійка суддів "найчеснішого" шостого апеляційного адмінсуду?" - пише він.

Шабунін твердить, що автором цього плану є "частина ОП".

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"Я хочу вірити, що президент цей план НЕ погодить. Надто високу ціну Україна платить за шлях в ЄС. А чортів, які з цим прийдуть, Зеленський мав би одразу контррозвідці на підвал спустити (Татарова, наприклад)", - пише він.

При цьому, за словами Шабуніна, Банкова почала готувати медіа-поле під зрив вимоги ЄС щодо конкурсу САП.