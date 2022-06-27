Буданов заявив, що диверсійні операції на території РФ триватимуть: Пєсков сказав про посилення антитерористичних заходів в Росії

Пєсков прокоментував заяви очільника ГУР МО Кирила Буданова про диверсійні операції на території РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

В інтерв'ю Financial Times Буданов зазначив, що на окупованих Росією територіях активізується діяльність партизан. Також, пише видання, повідомлялося про удари безпілотниками та ракетами на нафтопереробні заводи, склади палива та військові об’єкти на території Росії.

Водночас очільник ГУР МО наголосив, що диверсійні операції "проводяться скрізь, вони були і будуть проводитися в Росії та багатьох інших місцях". Однак Буданов відмовився сказати, чи стоїть за ними українська влада.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, коментуючи заяви Буданова, наголосив, що заходи антитерористичної безпеки в РФ посилено.

"Вони й так максимально посилені", - сказав він.

Читайте: Ми не згодні із твердженнями про дефолт у Росії, - Пєсков