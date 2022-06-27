Новини • Війна

Буданов заявив, що диверсійні операції на території РФ триватимуть: Пєсков сказав про посилення антитерористичних заходів в Росії

16 24252
Буданов заявив, що диверсійні операції на території РФ триватимуть: Пєсков сказав про посилення антитерористичних заходів в Росії
Пєсков прокоментував заяви очільника ГУР МО Кирила Буданова про диверсійні операції на території РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

В інтерв'ю Financial Times Буданов зазначив, що на окупованих Росією територіях активізується діяльність партизан. Також, пише видання, повідомлялося про удари безпілотниками та ракетами на нафтопереробні заводи, склади палива та військові об’єкти на території Росії.

Водночас очільник ГУР МО наголосив, що диверсійні операції "проводяться скрізь, вони були і будуть проводитися в Росії та багатьох інших місцях". Однак Буданов відмовився сказати, чи стоїть за ними українська влада.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, коментуючи заяви Буданова, наголосив, що заходи антитерористичної безпеки в РФ посилено. 

"Вони й так максимально посилені", - сказав він.

Читайте: Ми не згодні із твердженнями про дефолт у Росії, - Пєсков

Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
    У Буданова - слишком длинный язык для разведчика
  • т р у д а р ь
  • Nikolai Chizhevsky
    Буданов це пресс секретар чи блогер щодня новини видає і коментує -це всі так розвідки роблять коли віна триває чи це наша зелена фішка?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини