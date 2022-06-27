Пєсков про позов Ахметова до ЄСПЛ проти РФ: Ми вийшли з Ради Європи

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков прокоментував рішення українського бізнесмена Ріната Ахметова подати позов до ЄСПЛ проти РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Зокрема, він нагадав про рішення РФ, пов'язані з виходом із Ради Європи.

"В даному випадку ми ж вийшли з відповідних документів із ними, тому тут відповідь абсолютно очевидна", - пояснив він.

Нагадаємо, раніше бізнесмен Рінат Ахметов подав позов проти Російської Федерації до Європейського суду з прав людини через війну Росії проти України.

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