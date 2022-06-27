Новини • Війна

Пєсков про позов Ахметова до ЄСПЛ проти РФ: Ми вийшли з Ради Європи

15 40039
Пєсков про позов Ахметова до ЄСПЛ проти РФ: Ми вийшли з Ради Європи
Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков прокоментував рішення українського бізнесмена Ріната Ахметова подати позов до ЄСПЛ проти РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Зокрема, він нагадав про рішення РФ, пов'язані з виходом із Ради Європи.

"В даному випадку ми ж вийшли з відповідних документів із ними, тому тут відповідь абсолютно очевидна", - пояснив він.

Нагадаємо, раніше бізнесмен Рінат Ахметов подав позов проти Російської Федерації до Європейського суду з прав людини через війну Росії проти України.

Читайте: Ахметов подасть до суду на Росію за знищення підприємств у Маріуполі, - Reuters

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Garry Grant
    Це було очікувано. Скільки кацапських активів за кордоном конфіскують по цьому позову-буде видно.
  • Злий Грицько
    Так ви гниди то вийшли, але ж нерухомість та рахунки в банках залишились...
  • Тетяна Тать
    і після цього непідсудні
    ага-ага
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини