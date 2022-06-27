Близько 80 іноземних суден заблоковані в українських портах

У портах України знаходяться близько 80 іноземних суден разом з екіпажами. На них лишається товар, але вони не можуть вийти з портів.

Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ заявив Дмитро Барінов, заступник голови Адміністрації морських портів по взаємодії з органами влади, передає Цензор.НЕТ.

"У наших портах близько 80 заблокованих іноземних суден разом з екіпажами. Дехто евакуювався на початку, декого замінили українські моряки. Бо судно не можна лишати без контролю. На цих суднах лишається товар, але вони не можуть вийти з портів за цих обставин", - сказав він.

Барінов додав, що інформація про одне із суден, якому нібито вдалося вийти з Маріупольського порту - не підтверджена. Оскільки, корабель відстежували, але зв’язку з ним немає.

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