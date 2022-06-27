Гроші, зброя та політична підтримка - все мобілізували для України, - Мішель

Лідер G7 солідарні з українським народом та мобілізували підтримку для України.

Про це у Twitter повідомив президент Європейської Ради Шарль Мішель, інформує Цензор.НЕТ.

"Кремль мусить програти в Україні", - зазначив він.

За словами Мішеля, у G7 є непохитна єдність щодо солідарності з українським народом.

"Гроші, зброя й політична підтримка. Все мобілізовано для президента Зеленського й України", - підсумував президент Європейської Ради.

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