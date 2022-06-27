Лідери G7 занепокоєні тим, що РФ може передати Білорусі ракети, здатні нести ядерний заряд
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Країни "Великої сімки" занепокоєні інформацією про те, що РФ може надати Білорусі ракети, які можуть оснащуватися ядерним боєзарядом.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться у заяві G7 за підсумками саміту лідерів.
"Ми висловлюємо серйозне занепокоєння після заяв Росії, що вона може передати Білорусі ракети з можливістю встановити на них ядерні бойові частини", - зазначили лідери.