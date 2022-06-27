Лідери G7 занепокоєні тим, що РФ може передати Білорусі ракети, здатні нести ядерний заряд

Країни "Великої сімки" занепокоєні інформацією про те, що РФ може надати Білорусі ракети, які можуть оснащуватися ядерним боєзарядом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться у заяві G7 за підсумками саміту лідерів.

"Ми висловлюємо серйозне занепокоєння після заяв Росії, що вона може передати Білорусі ракети з можливістю встановити на них ядерні бойові частини", - зазначили лідери.

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