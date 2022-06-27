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Лідери G7 занепокоєні тим, що РФ може передати Білорусі ракети, здатні нести ядерний заряд

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Лідери G7 занепокоєні тим, що РФ може передати Білорусі ракети, здатні нести ядерний заряд
Країни "Великої сімки" занепокоєні інформацією про те, що РФ може надати Білорусі ракети, які можуть оснащуватися ядерним боєзарядом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться у заяві G7 за підсумками саміту лідерів.

"Ми висловлюємо серйозне занепокоєння після заяв Росії, що вона може передати Білорусі ракети з можливістю встановити на них ядерні бойові частини", - зазначили лідери.

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Занепокоєні занепокєням знову занепокоїлись...
  • Nikolai Chizhevsky
    "Ми висловлюємо серйозне занепокоєння після заяв Росії, що вона може передати Білорусі ракети" все, тепер орки передумають передавати щоб европейці не хвилювалися
  • krot_lub
    Занепокоєнні? Чотири місяці назад потрібно занепокоєним щось робити, тепер тільки війна, з цими божевільними говорити не має про що.
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